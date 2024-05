Konec za Nadala, Alcaraz in Sinner potrebovala tri nize

Prva polfinalistka turnirja v Madridu je Iga Swiatek, ki je v treh nizih izločila Beatriz Haddad. V moški konkurenci so bili v četrtem krogu uspešni prvi trije nosilci: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz in Danil Medvedjev. Je pa izpadel četrti nosilec Alexander Zverev. Tega je premagal Francisco Cerundolo. Svojo pot je končal tudi Rafael Nadal, ki je s 5:7 in 4:6 moral priznati premoč Čehu Jiriju Lehečki.