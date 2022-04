Polfinale v Münchnu brez drugega in četrtega nosilca

Na teniškem turnirju ATP v Münchnu v Nemčiji sta že znana prva polfinalista. To sta Srb Miomir Kecmanović in Nizozemec Botic van de Zandschulp. V četrtfinalu sta izločila dugega in četrtega nosilca, Gruzijca Basilašbilija in Norvežana Ruuda. Dekleta se merijo na močnem turnirju v Madridu, nosilke danes v prvem krogu niso iele večjih težav.