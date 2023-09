Že v drugem krogu izpadli tretja in četrta nosilka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju WTA v Ningboju na Kitajskem sta se v drugem krogu poslovili tretja in četrta nosilka, Romunka Sorana Cirstea in Rusinja Ana Blinkova. Zanesljivo si je napredovanje priborila prvo postavljena Tunizijka Ons Jabeur, medtem ko je druga nosilka, Čehinja Petra Kvitova, napredovala brez boja. Najvišje postavljeni igralki turnirja v Tokiu, Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Jessica Pegula, v drugem krogu nista imeli večjih težav.