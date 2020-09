Jelina Svitolina v Strasbourgu do 15. turnirske zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinska teniška igralka Jelina Svitolina je zmagovalka turnirja WTA v Strasbourgu. Šestindvajsetletna Ukrajinka in druga nosilka turnirja z nagradnim skladom 225.500 ameriških dolarjev je v današnjem finalu po uri in 53 minutah premagala petopostavljeno Kazahstanko Jeleno Ribakino s 6:4, 1:6 in 6:2.