Verdasco zaradi pozitivnega testa na covid-19 besen zapušča Pariz

Verdasco je bil pozitiven na novi koronavirus že avgusta, tik pred začetkom OP Francije pa je test znova pokazal prisotnost virusa, podobno kot pri francoskem igralcu Benoitu Pairu, ki pa je kljub pozitivnemu testu lahko zaigral na turnirju v Hamburgu.

"Avgusta nisem kazal simptomov, a sem premagal virus. Od takrat sem opravil številne teste, ki so bili negativni. Tudi pred turnirjem v Hamburgu sem bil negativen. V torek smo z družino pripotovali v Pariz, kjer sem bil pozitiven, drugi člani družine pa ne. Razložil sem svoj položaj, da bi lahko opravil še en test, a me niso poslušali," je zapisal Verdasco na družbenih omrežjih.

Kot je razglabljal v daljšem zapisu, so imeli odgovorni v Parizu dovolj časa, da test ponovijo pred začetkom tekmovanja, a so ga vseeno odstranili iz četrtkovega žreba parov. Nato je opravil še dve testiranji, ki sta dali negativen izid.

"S tem želim izpostaviti jezo, ki jo čutim do organizatorjev turnirja, ki so mi vzeli pravico nastopa na Roland Garrosu, ne da bi me še enkrat testirali in s tem upoštevali možnost, da je šlo pri prvem testu za napako," je še dodal Verdasco.

Tudi Džumhur napovedal pritožbo

V sredo je bosanski tenisač Damir Džumhur dejal, da bo do pravice skušal priti po pravni poti. Džumhurja so izključili s kvalifikacijskega turnirja, potem ko je bil njegov trener Petar Popović pozitiven na novi koronavirus.

Peščeni grand slam v Parizu se bo začel v nedeljo, trajal pa bo do 11. oktobra, potem ko je bil zaradi pandemije prestavljen na nov termin. Po odloku francoske vlade bo lahko teniške obračune spremljalo tisoč navijačev na tekmovalni dan.