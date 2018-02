Hačanovu Marseille, Van Uytvanckovi Budimpešta

Teniški globus, 25. februar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enaindvajsetletni Rus je v finalu premagal tretjega nosilca in 16. igralca sveta, Francoza Lucasa Pouilla s 7:5, 3:6 in 7:5. Hačanov, ki ga mnogi vidijo kot naslednika Marata Safina, leta 2000 prvega igralca sveta, je s tem uspehom prišel do drugega posamičnega naslova v karieri, prvič je bil uspešen leta 2016 v Chengduju.

Van Uytvanckova je za svoj drugi posamični turnirski naslov po lanskem Quebecu v finalu Budimpešte premagala prvo nosilko, Slovakinjo Dominiko Čibulkovo s 6:3, 3:6 in 7:5.

Marseille, ATP (645.485 evrov): Finale: Karen Hačanaov (Rus) : Lucas Pouille (Fra, 3) 7:5, 3:6, 7:5