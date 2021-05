Ana Konjuh in Paula Badosa Gibert že danes za naslov v Beogradu

Organizatorji turnirja v Beogradu so imeli ves teden obilico težav z dežjem in prestavljenimi obračuni. Že v petek so morale nekatere igralke dvakrat na igrišče, tudi danes pa se bosta Konjuhova in Badosa pomerili še v večernem finalu.

Za 23-letno Konjuhovo bo to tretji finalni nastop, potem ko je imela v zadnjih treh sezonah ogromno težav z operiranim komolcem. Po dveh povsem izgubljenih sezonah se letos vrača proti vrhu, nekoč pa je že bila 20. igralka sveta in četrtfinalistka OP ZDA (2016). Edini turnir v karieri je doslej dobila v Nottinghamu leta 2015.

Španka bo sploh prvič igrala v finalu turnirjev WTA, v srbski prestolnici pa še ni izgubila niza.

Doslej sta se enkrat pomerili med seboj, leta 2015 je v kvalifikacijah turnirja v Madridu dvoboj takrat 17-letnic dobila Španka s 6:3, 6:3.

Cicipas - Norrie finale v Lyonu

V finalu teniškega turnirja v Lyonu z nagradnim skladom 420.000 evrov bosta igrala Britanec Cameron Norrie in Grk Stefanos Cicipas. Norrie je v polfinalu po treh nizih izločil domačina Arthurja Rinderknecha (6:3, 3:6, 6:3), Cicipas pa je 19-letnega Italijana Lorenza Musettija, krvnika Aljaža Bedeneta v četrtfinalu, premagal s 4:6, 6:3 in 6:0.

Cicipas, vodilni igralec sezone po rezultatih v 2021 (32-8), bo v finalu naskakoval sedmi naslov v karieri in drugega letos po Monte Carlu, Norrie pa še čaka na premierno zmago. Doslej je dvakrat igrala v finalih; Estoril 2021 in Auckland 2019.

Beograd, WTA (235.000 evrov): Polfinale:

Paula Badosa Gibert (Špa/4) - Viktorija Tomova (Bol) 6:1, 6:2;

Ana Konjuh (Hrv) - Maria Camila Osorio Serrano (Kol) 7:6 (6), 7:6 (4). Lyon (420.000 evrov): Polfinale:

Cameron Norrie (VBr) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:3, 3:6, 6:3;

Stefanos Cicipas (Grč/2) - Lorenzo Musetti (Ita) 4:6, 6:3, 6:0.

Preberite še: