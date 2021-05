Klepačeva se je v konkurenci dvojic v Parmi prebila v finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andreja Klepač in Darija Jurak sta se prebili v finale turnirja v Parmi.

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je na turnirju WTA v Parmi z nagradnim skladom 235.000 evrov uvrstila v finale v konkurenci dvojic. V polfinalu je Klepačeva skupaj s Hrvatico Darijo Jurak ugnala japonsko-tajvansko navezo Misaki Doi in Su-wei Hsieh s 3:6, 7:6 (4) in 10:8.

V finalu Klepačevo in Jurakovo čakata boljši iz dvoboja med prvima nosilkama, Čilenko Alexo Guarachi in Američanko Desirae Krawczyk, ter četrtima nosilkama, Američankama Cori Gauff in Caty McNally.

