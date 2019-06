Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na največjih turnirjih danes od Slovencev igra le Aljaž Bedene, ki se je na turnirju v Londonu prebil do drugega kroga. Tokrat ima zelo težkega nasprotnika, v drugem krogu igra z Milošem Raonicem.

Aljaž Bedene in visokorasli Kanadčan sta do zdaj igrala dvakrat, oba dvoboja pa je dobil Raonic. Za igralca je to prvi dvoboj na travnati podlagi. Ljubljančana čaka precej težko delo, saj se Raonic precej dobro znajde na travi. Ta je leta 2016 igral celo v finalu Wimbledona.

