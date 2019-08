Bomo dobili tretjega slovenskega zmagovalca Portoroža?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tridesetletni Ljubljančan je nesporni favorit za zmago in prava senzacija bi bila, če ne bi postal tretji slovenski zmagovalec turnirjev Zavarovalnice Sava. Tega se zaveda tudi Bedene, ki pravi: "Če bom igral svoj tenis, bil zbran in ohranil motivacijo, mislim, da bo vse v redu."

Igre 22-letnega Durasovica, igralca srbskih korenin, sicer še ni videl. Po dvoboju mu je čestital za njegovo prvo uvrstitev v finale challengerjev, se pravi za največji uspeh v karieri, njegov začasni trener Miha Mlakar pa mu bo po ogledu posnetkov prejšnjih nastopov pripravil ustrezno taktiko.

Do zdaj sta Portorož osvojila dva slovenska igralca, leta 2013 Grega Žemlja in 2014 Blaž Kavčič. Naslov prinaša 6190 evrov in 80 točk ATP, ki bodo Bedeneta v primeru zmage na ponedeljkovi razpredelnici pripeljale med prvih 80 igralcev na svetu.

Medvedjev in Goffin za zmago v Cincinnatiju

V finalu Cincinnatija si bosta nasproti stala Rus Daniil Medvedjev, ki je v polfinalu presenetil številko ena moškega tenisa Novaka Đokovića, in Belgijec David Goffin, ki je izločil Richarda Gasqueta.

V ženskem finalu se bosta udarili domačinka Madison Keys in Rusinja Svetlana Kuznjecova.

