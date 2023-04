Mladi ameriški up si je priigral dvoboj z Ruudom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tenisači v tem tednu igrajo v Nemčiji, Bosni in v Barceloni. Mladi ameriški up Ben Shelton je v prvem krogu turnirja na pesku v Barceloni s 7:5 in 6:4 premagal rojaka Mackenzieja McDonalda. V drugem krogu ga čaka večji izziv, saj se bo pomeril s tretjim nosilcem Casperjem Ruudom.