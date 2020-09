Juvanova korak bližje glavnemu delu turnirja v Rimu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan (113. na lestvici WTA) je preskočila prvo oviro na poti do glavnega dela turnirja v Rimu. Devetnajstletna Ljubljančanka je v prvem krogu kvalifikacij v italijanski prestolnici premagala 65. igralko sveta, Američanko Lauren Davis, s 6:4, 6:1.

Dvoboj je trajal uro in 27 minut, v prvem nizu pa sta tekmici postregli kar z devetimi odvzemi servisa. Enega več je dosegla Juvanova in osvojila prvi niz. V drugem je tekmici, tretji nosilki kvalifikacij, dovolila le eno igro in slavila lepo zmago.

Zadnja ovira pred nastopom v glavnem delu žreba bo zmagovalka obračuna med 78. igralko sveta, Japonko Nao Hibino, ter 17-letno Italijanko Melanio Delai (838. na svetu), ki v kvalifikacijah igra s povabilom organizatorja.

V moškem delu kvalifikacij za nastop na turnirju serije masters v Rimu bo nastopil Aljaž Bedene (53. na lestvici ATP), ki ga bo v nedeljo v drugem krogu izzval Slovak Jozef Kovalik, 123. igralec sveta.

V glavnem delu ženskega turnirja bo nastopila Polona Hercog.

