Senzacija na Nizozemskem, Medvedjev nadigran v dobri uri

Za petindvajsetletnega Nizozemca je bil to šele drugi turnir ATP v karieri, na prvem v Winston-Salemu pred slabimi šestimi leti je izpadel po uvodnem krogu. V Hertogenboschu, kjer je bil nagradni sklad 648.130 evrov, pa je na poti do finala v polfinalu premagal devetega igralca sveta, Kanadčana Felixa Auger-Aliassima, s 6:3, 6:1, 7:6 (5), pred tem pa še Francoza Huga Gastona v četrtfinalu in Američana Taylorja Fritza v osmini finala.

Foto: Guliverimage

Niz izjemnih predstav na domači travi je danes kronal še s prepričljivo predstavo proti Danilu Medvedjevu, ki bo v ponedeljek prevzel vodstvo na svetovni lestvici pred Srbom Novakom Đokovićem.

Nizozemec je bil v finalu vseskozi boljši igralec, nanizal je kar štiri odvzeme servisa, dva v vsakem nizu. Prvi niz je dobil po 36 minutah prav po odvzemu servisa v deseti igri, potem ko je sprva povedel z 2:0, nato pa z izgubljeno igro na svoj servis dovolil Medvedjevu izenačenje na 2:2.

V drugem nizu Tim van Rijthoven nasprotniku ni dovolil prav nobene možnosti za preobrat. Hitro je povedel s 5:0, nato pa v sedmi igri potrdil zmago na svoj servis.

Medvedjev, ki po odločitvi prireditelja Wimbledona, da prepove nastop ruskim igralcem, ne bo smel nastopiti na tretjem turnirju za grand slam te sezone, po porazu ostaja pri 13 naslovih na turnirjih ATP.

Aleksandrova do druge lovorike

To je šele drugi naslov Rusinje Jekaterine Aleksandrove v karieri po zmagi v Shenzhenu leta 2020. Belorusinja Arina Sabalenka, šesta na svetu in lani polfinalistka Wimbledona, je v prvem nizu vodila s 5:4, preden je njena igra popolnoma razpadla.

Jekaterina Aleksandrova je osvojila drugi turnir v karieri. Foto: Reuters