Dvakratni zmagovalec Wimbledona Murray in lanski finalist omenjenega turnirja Italijan Matteo Berrettini sta finalista Stuttgarta.

Berettini je premagal Nemca Oscarja Otteja s 7:6 (7), 7:6 (5). Murray pa je nato odpravil Avstralca Kyrgiosa s 7:6 (5) in 6:2.

Ta je izstopal tudi tokrat in ob koncu prvega niza po tesnem porazu zlomil svoj lopar. Na uvodu v drugi niz se je Avstralec nato skregal še z občinstvom na tribunah in po sodniški kazni brez boja zaostajal z 0:2 v igrah. Kyrgios se je nato začel pritoževati, jezikati in se zapletati v monologe, zaradi česar je bilo celo ogroženo nadaljevanje dvoboja.

Nick Kyrgios destroyed his racket after losing the first set to Andy Murray in Stuttgart 😡 pic.twitter.com/2BriHC29Aq — Sky Sports (@SkySports) June 11, 2022

Avstralec je končnico nato odigral brez besed, po koncu pa si je prislužil žvižge občinstva.

Kot je po dvoboju pojasnil 27-letnik iz Sydneyja, so njegov zadnji izpad povzročile rasistične pripombe množice.

Kyrgios ostro na družbenih omrežjih: Kdaj se bo to nehalo?

Kyrgios je na začetku drugega niza navijače obtožil, da so proti njemu uporabljali rasistične žaljivke. "Kdaj se bo to nehalo? Obkladanje z rasističnimi žaljivkami množice?" se je vprašal v objavi na Instagramu.

"Razumem, da moje vedenje ni ves čas najboljše, a 'ti črna ovca', 'utihni in igraj', takšna zbadanja niso sprejemljiva. Ko nato skušam to dopovedati množici, sem kaznovan. To je zapleteno."