Zidanškova med dvojicami v finalu Parme

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je skupaj z Nizozemko Arantxo Rus uvrstila v finale turnirja dvojic v Parmi. Za naslov se bosta Slovenka in Nizozemka danes udarili s češko kombinacijo Anastasia Detiuc in Miriam Kolodziejova.

Slovensko-nizozemska kombinacija je v četrtfinalu s 6:4 in 6:3 premagala madžarsko-ameriško navezo Timea Babos/Angela Kulikov.

V polfinalu sta nato v 77 minutah, s prav tako 6:4, 6:3, ugnali brazilsko-španski par Ingrid Gamarra Martins in Nuria Parrizas-Diaz.

Med posameznicami je Zidanškova, edina slovenska predstavnica na turnirju, izgubila že v prvem krogu, potem ko je morala priznati premoč švicarski kvalifikantki Simoni Waltert, ki je zmagala s 6:4 in 6:4.

Zidanškova je v dvojicah osvojila že štiri naslove, in sicer v Taškentu 2018, Palermu 2020, Linzu 2020 in junija letos v Hertogenboschu. Skupaj z Rusovo je zmagala v Palermu in Linzu.

V Parmi bo igrala v sedmem finalu v konkurenci dvojic. Julija v Lozani, kjer je združila moči z Norvežanko Ulrikke Eikeri, je v finalu predala dvoboj zaradi okužbe s covidom-19.

V Parmi gre za teniški turnir serije WTA 250 z nagradnim skladom 251.750 ameriških dolarjev. Odprto prvenstvo Emilije-Romanje poteka v kraju Montechiarugolo. Zmagovalki finala dvojic bosta prejeli po 9680 evrov, poraženki v finalu pa 5400 evrov.

Lani se je na tem turnirju v finale v konkurenci dvojic prebila Koprčana Andreja Klepač v paru s Hrvatico Darijo Jurak. Slovensko-hrvaška naveza je nato morala priznati premoč Američankama Coco Gauff in Caty McNally.

Japonsko-kanadski finale v Seulu

Znana sta finalista teniškega turnirja ATP v Seulu v Južni Koreji z nagradnim skladom 1,1 milijona dolarjev. Japonec Yoshihito Nishioka bo v finalu prekrižal lopar z v Izraelu rojenim Kanadčanom Denisom Shapovalovom.

Denis Shapovalov se bo za zmago v Seulu udaril z Japoncem Yoshihitom Nishioko. Foto: Guliverimage

Nishioka, 56. igralec sveta, je v polfinalu premagal Američana Aleksandra Kovačevića s 6:3, 4:6, 6:3 in se uvrstil v finale, v katerem se bo pomeril s Shapovalovom, ki na svetovni jakostni lestvici zaseda 24. mesto. Predstavnik Kanade, na turnirju četrti nosilec, je v polfinalu ugnal Američana Jensona Brooksbyja s 7:5, 6:4.

Nishioka je v četrtfinalu izločil prvega nosilca turnirja, Norvežana Casperja Ruuda, drugega igralca sveta, s 6:2, 3:6, 6:2.

Oba finalista sta doslej osvojila po en turnirski naslov. Sedemindvajsetletni Japonec je leta 2018 zmagal v Shenzhenu, letos avgusta pa je izgubil v finalu Washingtona proti Avstralcu Nicku Kyrgiosu.

Triindvajsetletni Shapovalov bo v nedeljo skušal osvojiti svoj drugi naslov po turnirju v Stockholmu oktobra 2019. Istega leta se je uvrstil v finale pariškega mastersa, v katerem je izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću.