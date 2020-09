Teniška poslastica dveh mamic?

V četrtek bodo na OP ZDA na sporedu le ženski posamični dvoboji. V prvem polfinalnem dvoboju se bosta udarili Jennifer Brady in Naomi Osaka, drugi polfinalni par sta Serena Williams in Viktorija Azarenka.

Jennifer Brady in Naomi Osaka bosta igrali svoj tretji medsebojni dvoboj. V prvih dvobojih sta si zmagovalki razdelili zmagi. Osaka je na OP ZDA pred dvema letoma še okusila slast zmage, medtem ko se je Bradyjeva najdlje prebila do četrtega kroga, kar pomeni, da je v New Yorku dosegla uspeh kariere. Kako daleč pa lahko letos pride 25-letna Američanka?

V drugem dvoboju se bosta pomerili Serena Williams in Viktorija Azarenka. Med njima skrivnosti ni, saj sta do zdaj igrali že 22 medsebojnih dvobojev. Dvakrat sta igrali tudi v finalu OP ZDA (2012, 2013). Obakrat je zmagala 38-letna Američanka, ki ima boljši izkupiček tudi v skupnem številu medsebojnih dvobojev 18-12. Azarenka igra v zadnjem času izjemno. V četrtfinalnem dvoboju je oddala le eno igro, pred OP ZDA pa je zmagala na turnirju Cincinnati.

Serena Williams je le dva dvoboja oddaljena od 24. lovorike na turnirjih za grand slam, ki jo lovi že nekaj časa. V primeru zmage bi se na turnirjih velike četverice izenačila z rekorderko v zmagah Margaret Court iz Avstralije.