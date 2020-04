Tenis brez pobiralcev žogic in z obveznim razkuževanjem ob vsaki menjavi strani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Binaghi je med drugim izpostavil, da bodo turnirji v prihodnje potekali brez gledalcev ali v omejenem številu, igralci bodo morali sami pobirati žogice, prav tako pa ob igrišču ne bodo smeli biti prisotni njihovi trenerji.

"Vrnili se bomo nekaj desetletij nazaj. Igralci bodo morali samo skrbeti za brisače, nihče jim ne bo pospravljal ali podajal žogic, ljudje na tribunah pa bodo morali biti narazen, razkuženi in zaščiteni z maskami," je dejal Binaghi v pogovoru za spletno stran italijanske teniške zveze.

"Tenis je eden od športov, ki so najmanj nevarni za okužbe s koronavirusom. Poteka na prostem in je brez kontakta. Lahko ga naredimo še varnejšega, če na primer zapremo garderobe, postavimo klopi na nasprotne strani in uvedemo obvezno razkuževanje po vsaki zamenjavi strani."

ATP in WTA sta odpovedali vse turnirje do 13. julija, vključno z najprestižnejšim turnirjem na svetu, Wimbledonom, ki ga ne bo prvič po drugi svetovni vojni.

Binaghi bo Združenju poklicnih igralcev tenisa (ATP) predlagal, da se masters 1000, ki bi moral biti v Rimu sredi maja, odigra med septembrom in oktobrom oziroma po odprtem prvenstvu Francije, ki naj bi se začelo konec septembra.

"Zamisel je, da bi se sezona turnirjev na pesku, ki se bo začela z Rolandom Garrosom, nadaljevala cel oktober. Naš turnir lahko organiziramo tudi novembra v Cagliariju ali decembra v Milanu ali Torinu. Glavno je, da se igra, četudi brez gledalcev," je poudaril Binaghi.