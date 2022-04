Tamara Zidanšek: Res se imamo dobro. Vzdušje je odlično.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

24-letna Tamara Zidanšek iz Slovenskih Konjic je po uvrstitvi na lestvici WTA prva zvezdnica pokala Billie Jean King v Turčiji. Njene predstave na igrišču Slovenijo peljejo proti svetovni skupini, njena želja za nadaljevanje sezone pa je napredovati iz dvoboja v dvoboj ter se izpopolnjevati na terenu in zunaj njega.

"Cilje si vedno želim zastaviti čim bolj realno, saj se kot članica top 30 na svetu zavedam, da vse igralke znajo igrati tenis in da nobena zmaga ni samoumevna. Moj glavni cilj v zadnjih dveh sezonah je čim bolje spoznati samo sebe zunaj igrišča, ker se to potem odraža na terenu. Nikoli ni namreč prepozno, da se ozreš sam vase, da vidiš, kaj ti ugaja in kaj potrebuješ za nadaljnji razvoj," je v pogovoru s slovenskimi novinarji v Antalyi povedala Tamara Zidanšek.

Foto: Teniška zveza Slovenije

Spoznala je, kako pomembna je fizična priprava

"V zadnjih letih sem jaz na primer videla, kako pomembna je dobra fizična priprava. Čeprav so mi trenerji ves čas govorili, da se moram bolj posvetiti kondiciji, tega nisem jemala povsem resno. Zdaj pa, ko vidim, da lahko dobim vsako tekmico, če triurni dvoboj zdržim na sto odstotkih kondicije, mi je precej lažje čas posvetiti fizičnim pripravam. Ko lahko daš vse od sebe v vsakem trenutku, je motivacija za delo veliko večja. Hkrati pa je res, da nisi nikoli dovolj 'fit'. Vedno je mogoče še izboljšati kakšno malenkost," dodaja trenutno 27. igralka na svetu, pred dobrim mesecem pa že 22.

Okužba z novim koronavirusom po odprtem prvenstvu Avstralije jo je za dva meseca oddaljila od teniških igrišč in šele zadnjih nekaj tednov je spet sposobna trenirati na vso moč. Podobne težave je v tem času pred enim letom imela tudi njena reprezentančna kolegica Kaja Juvan.

"Zdaj še bolj vidim, kako pomembno je biti fizično dobro pripravljen. To je osnovni pogoj za samozavest in posledično za dobre predstave. Hkrati pa pomaga zavedanje, da vsak dan prinese nekaj novega in da po vsakem dvoboju pride naslednji," je dodala 24-letna Zidanškova.

Tamara Zidanšek in Kaja Juvan Foto: Guliver Image

S Kajo Juvan se odlično ujameta

168 centimetrov visoka igralka je do zdaj osvojila en turnir WTA, v Lozani leta 2021, dvakrat pa je igrala v finalu, v Nürnbergu leta 2019 in v Bogoti leta 2021. Trikrat je bila najboljša tudi med dvojicami (Palermo in Linz 2020 ter Taškent 2018). Po podatkih s spletne strani Združenja poklicnih igralk (WTA) je v karieri s turnirskimi nagradami zaslužila 2,2 milijona dolarjev.

Na pokalu Billie Jean King finančni vidik za igralke ni v ospredju. Ob dokaj enoličnem življenju na svetovni turneji je ekipno tekmovanje prava popestritev. "Res se imamo dobro. Vzdušje je odlično, vseskozi se zabavamo, smo prava ekipa in vsi dihamo za isti cilj. Uživam vsak trenutek, predvsem s Kajo Juvan, saj se odlično ujameva na igrišču in zunaj njega," pravi Zidanškova.

Uvrstitev v svetovno skupino bi bila velika spodbuda

Slovenija je v Antalyi na pragu uvrstitve v svetovno skupino. Ob zmagi danes proti Bolgariji ali v petek proti Švedski bi izbranke kapetana Andreja Kraševca osvojile prvo mesto v predtekmovalni skupini in bi v soboto igrale zgolj revialni dvoboj z zmagovalko druge skupine za točke Mednarodne teniške zveze. Novembra letos jih lahko tako čaka nov dvoboj za t. i. playoff aprila 2023, ki bo dal udeležence novembrskega zaključnega turnirja BJK 2023.

"Uvrstitev v svetovno skupino je lahko velika spodbuda za vse mlade teniške igralce v Sloveniji. Je dokaz, da lahko tudi iz majhne Slovenije pridemo med svetovno elito. Prejšnji generaciji s Katarino Srebotnik, Majo Matevžič, Tino Pisnik in Tino Križan je to že uspelo, zdaj pa smo tudi me na dobri poti, da si zagotovimo mesto tam, kamor po mojem mnenju tudi spadamo," je sklenila Tamara Zidanšek.