Kaje Juvan veter ni ustavil, Slovenki do druge zmage #video

Slovenija je drugi dan pokala Billie Jean King dosegla pomembno zmago v boju za uvrstitev v svetovno skupino. Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta premagali Avstrijo z 2:1. Slovenske tenisačice čaka v sredo proti Hrvaški odločilni dvoboj za prvo mesto v skupini.

Juvanova je v uvodni partiji premagala Sinjo Kraus s 6:1, 6:4, Tamara Zidanšek, ki je kot 27. na sveta najvišjeuvrščena igralka na tekmovanju evroafriške skupine v Antalyji, je morala priznati premoč več kot 150 mest nižjerangirani Julii Grabner, ki je zmagala 6:3, 6:3, dvojica Kaja Juvan/Tamara Zidanšek pa je po napetem boju in dveh urah ter 15 minutah igre ugnala Melanio Klaffner in Sinjo Kraus z 2:6, 6:4 in 6:2.

Enaindvajsetletnica se je dobro znašla v močnem vetru, ki je v sunkih presegal 50 kilometrov na uro. Tekmici ni dala nobenih možnosti za presenečenje in na koncu je slavila po uri in 13 minutah igre. "Znala sem se prilagoditi razmeram. V podobnem vetru sem pred kratkim igrala tudi v Indian Wellsu, zato sem vedela, kako je treba igrati. Zadovoljna sem s svojo predstavo, saj sem nalogo opravila hitro in privarčevala nekaj moči za naslednje dni. Verjamem, tako kot druge slovenske igralke, da nam letos lahko uspe veliki met in preboj v svetovno skupino. Igramo dobro, vzdušje v ekipi je odlično in to se odraža tudi v naših predstavah," je po dvoboju povedala Kaja Juvan.

Pokal Billie Jean King, 2. krog, Antalya:



Slovenija : Avstrija 2:1



Kaja Juvan : Sinja Kraus 6:1, 6:4

Tamara Zidanšek : Julia Grabher 3:6, 3:6

Kaja Juvan/Tamara Zidanšek : Melanie Klaffner/Sinja Kraus 2:6, 6:4, 6:2