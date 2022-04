Slovenija po zmagi nad Hrvaško na pragu svetovne skupine pokala BJK

Slovenija si je z uspehom nad Hrvaško prišla do tretje zmage v predtekmovanju teniškega pokala Billie Jean King v Turčiji in je na dobri poti, da si v naslednjih dveh dneh zagotovi prvo mesto v skupini, ki prinaša neposredno uvrstitev v jesenske kvalifikacije svetovne skupine.

Slovenija je do zmage prišla že po dvobojih posameznic; Kaja Juvan je v slabi uri in pol igre premagala Ano Konjuh s 6:2 in 7:5, Tamara Zidanšek pa je bila boljša od Petre Martić s 6:3, 6:2. Dvoboj dvojic, ki ni več pomemben za končni razplet, bosta za Slovenijo igrali Pia Lovrič in Lara Smejkal. Za ohranitev prvega mesta v skupini mora Slovenije v četrtek premagati Bolgarijo in v petek Švedsko.

Foto: Teniška zveza Slovenije

"Zdi se mi, da se je na začetku dvoboj nekoliko obrnil v njeno korist. Ko sem prebila led, sem vedela, da imam nadzor. Vedela sem, da se nasprotnica ne mara preveč gibati. Poskušala sem jo spraviti v gibanje in ob tem skušala biti agresivna. Vemo, da Ana (Ana Konjuh op. p.) lahko dobro igra, in mislim, da je v drugem nizu igrala malo bolje in delala manj napak. Sama sem ostala pozitivna in verjela v tisto, kar sem delala v svoji igri. Naredila sem nekaj napak, ampak sem vztrajala s to filozofijo, kar je na koncu prineslo tudi zmago," je po zmagi na Hrvatico povedala Kaja Juvan.

Naslednji dvoboj bosta igrali prvorangirani igralki, Tamara Zidanšek in Petra Martić. Ob koncu sporeda je na vrsti še igra dvojic.