Taktika ali strah: upa le, da bo Đokoviću vzel nekaj iger

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrti dan teniškega turnirja najboljše osmerice v Torinu, bo spet zanimivo. Že v popoldanskih urah se bosta udarila Andrej Rubljev in Novak Đoković, zvečer pa bosta igrala še Stefanos Cicipas in Casper Ruud.

V zeleni skupini, kjer je glavni nosilec Novak Đoković, bodo igralci igrali drugi krog skupinskega dela. Prvemu igralcu sveta so spet dodelili popoldanski termin. Njegov nasprotnik bo 24-letni Andrej Rubljev, s katerim do zdaj še nista igrala. Oba sta v uvodnem dvoboju zmagala.

"Novak je moj naslednji nasprotnik. Nič več ne morem povedati. Gre za najboljšega igralca v zgodovini. Upam, da bom osvojil nekaj iger. Edino, kar lahko naredim je, da dam vse od sebe in da verjamem vase," je pred dvobojem povedal Rubljev, trenutno peti igralec sveta. Vprašamo se lahko, ali je to le taktika Rusa, ali ima takšno spoštovanje do Srba.

Stefanos Cicipas Foto: Guliverimage

V večernem terminu se bosta udarila še Stefanos Cicipas in Casper Ruud. Ta dvoboj bo zanju zelo pomemben, saj zmagovalec ohranja upanje za uvrstitev v izločilne dvoboje. Grk in Norvežan sta do zdaj odigrala tri medsebojne dvoboje, izid v zmagah pa je 2:1 za Cicipasa.

Zelena skupina, 2. krog Novak Đoković (Srb, 1) – Andrej Rubljev (Rus, 5) Stefanos Cicipas (Grč, 4) – Casper Ruud (Nor, 8)