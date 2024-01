Tajka in Belgijka slavili v ženskih dvojicah

Tajvanka Hsieh Su-wei in Belgijka Elise Mertens sta zmagovalki teniškega turnirja dvojic na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. V finalu sta premagali ukrajinsko-latvijsko navezo Ljudmila Kičenok/Jelena Ostapenko s 6:1, 7:5. Za Hsieh je to drugi naslov na letošnjem OP Avstralije, slavila je tudi v mešanih dvojicah.

V petek je bila Hsieh v navezi s Poljakom Janom Zielinskim za prvi naslov v karieri med mešanimi dvojicami boljša od ameriško-britanske naveze Desirae Krawczyk/Neal Skupski s 6:7 (5), 6:4, 11:9.

Za 38-letno Tajvanko je današnja zmaga že sedma na turnirjih velike četverice med ženskimi dvojicami, v zbirki naslovov ji manjka le OP ZDA. Štirikrat je bila najboljša v Wimbledonu, dvakrat pa na Rolandu Garrosu.

Za deset let mlajšo Mertens je to četrti naslov med ženskimi dvojicami in drugi v Avstraliji (2021). Ima še naslov v Wimbledonu in na OP ZDA. Dva je osvojila skupaj s Hsieh, dva pa z zmagovalko turnirja posameznic Belorusinjo Arino Sabalenka.

Za zmago sta Hsieh in Mertens prejeli 441.780 evrov, za nameček pa bosta na ponedeljkovi lestvici WTA zasedli prvo in drugo mesto, Belgijka bo pred Tajvanko. Finalistkama bo v uteho 242.100 evrov.

