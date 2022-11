Švica in Češka drugi polfinalistki pokala BJK

Teniške igralke Švice in Češke so še preostale polfinalistke letošnjega pokala Billie Jean King. Na finalnem turnirju v škotskem Glasgowu so Švicarke danes v skupini A premagale Kanadčanke z 2:1, Čehinje pa so bile v skupini D z 2:1 boljše od Američank.

Švicarke so si polfinale priigrale že dopoldne. Viktorija Golubic je bila najprej po več kot dvournem boju z 2:6, 6:3 in 6:4 boljša od Biance Andreescu, zmago pa je potrdila Belinda Bencic, ki je s 6:0 in 7:5 odpravila Leylah Annie Fernandez.

Kanadčanke so sicer prepričljivo po 51 minutah dobile dvoboj med dvojicami. Fernandez je v paru z Gabrielo Dabrowski s 6:2 in 6:1 slavila proti Jil Teichmann in Simoni Waltert, vendar je bilo to prepozno za skupno zmago.

Švicarke, lanske finalistke pokala, so tako osvojile drugo zmago in prvo mesto v skupini A ter napredujejo v polfinale. Iz te skupine sta se poslovili reprezentanci Kanade in Italije.

V večernem obračunu so tudi Čehinje slavile že po dvobojih posameznic. Marketa Vondroušova ni imela preveč težav s štirinajsto igralko sveta Danielle Collins in je po uri in 12 minutah zmagala s 6:3 in 6:3. Tudi sedma igralka sveta Coco Gauff ni bila prepričljiva, saj jo je Katerina Siniakova premagala po eni uri in 25 minutah s 7:6 (1) in 6:1.

Podobno kot na dopoldanskem dvoboju so tudi Američanke med dvojicami po manj kot uri igre vsaj prišle do častne zmage. Naveza Madison Keys - Taylor Townsend je bila s 6:3 in 6:3 boljša od para Karolina Muchova - Karolina Pliškova.

Čehinje z dvema zmagama v skupini napredujejo v polfinale. V tej skupini je nastopala še reprezentanca Poljske, a je brez prve igralke sveta Ige Swiatek vpisala dva poraza.

Že v četrtek sta si polfinale zagotovili Avstralija in Velika Britanija. Avstralke so po zmagi nad Slovaško premagale še Belgijo in končale na vrhu skupine B. V skupini C so vse tri ekipe osvojile po eno zmago, v polfinale pa so se Britanke prebile po odločilni zmagi s 3:0 nad Špankami.

V polfinalu bosta na sporedu dvoboja Avstralija - Velika Britanija ter Švica - Češka.