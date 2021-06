Štirje razlogi, da začnete igrati tenis!

Oglasno sporočilo

Tenis je že desetletja eden izmed najpriljubljenejših rekreativnih športov in je danes, čeprav je včasih veljalo, da je rezerviran za elito, bistveno dostopnejši in priljubljen tako pri otrocih kot pri odraslih obeh spolov. Slovenci si radi ogledamo teniška tekmovanja, radi pa tudi stopimo na igrišče in zavihtimo lopar. Če se sami za to še niste opogumili, vam predstavljamo štiri razloge, ki vas bodo o tem dokončno prepričali!

Dober vpliv na telo

Tenis, kakor tudi veliko drugih športov, zelo dobro vpliva na naše psihofizično stanje in kondicijo. Ob igranju tenisa boste pokurili kalorije in posledično izgubili nekaj odvečnih kilogramov, prav tako pa boste okrepili svoje mišice, kosti, sklepe in srce. Pri tenisu boste aktivirali prav vse mišice telesa, zato je to odličen šport, ki razgiba vse telo. Ena izmed dolgoletnih študij je pokazala, da imajo igralci tenisa v primerjavi z drugimi športi manj srčnožilnih bolezni. Poleg vsega naštetega boste s tem športom izboljšali tudi svojo koordinacijo in motoriko.

Izboljšana kakovost življenja

Ne samo da boste s pomočjo tenisa bolj zdravi, prek tega športa lahko tudi spoznate veliko različnih ljudi in sklenete nova prijateljstva. Ker je tenis šport, ki ga igramo v dvoje ali celo v dvojicah, je to tudi zelo družaben šport, ki krepi vrednote ekipnega dela, poštene igre in upoštevanja pravil. Več časa boste tudi preživeli na svežem zraku. Igranje tenisa ugodno vpliva tudi na premagovanje stresnih situacij, saj je udarjanje po žogici tudi terapevtsko. Družili se boste z ljudmi, ki so vam pri srcu, sprostili nakopičeno energijo in hkrati naredili nekaj dobrega za svoje telo! Ali si sploh lahko želite še kaj boljšega?

Dober vpliv na možgane

Med igro tenisa boste primorani razmišljati taktično in biti pozorni na dogajanje, kar krepi možgane in vašo "duševno kondicijo". O tem priča tudi ena izmed raziskav, s katero so dokazali, da imajo otroci, ki igrajo tenis, boljše ocene v šoli. Za igranje tenisa uporabljamo tudi osnovno znanje fizike in logično sklepanje, zato postajamo boljši v reševanju problemov.

Šport, ki je primeren za vse

Tenis je eden tistih športov, ki je primeren za vse ljudi, ne glede na spol, starost ali telesno pripravljenost. Brez težav ga lahko igrate s svojimi otroki, prijatelji, svojci ... Ob njem se bodo zabavali prav vsi. Za rekreativno igro ne potrebujemo veliko opreme, teniška igrišča pa so danes že v vsakem kraju, zato je tenis vse dostopnejši širšemu krogu ljudi.

Tenis v Sloveniji

Tenis je v Sloveniji prisoten že od leta 1880. Pomembno vlogo pri njegovem širjenju je imelo prav dejstvo, da je bil primeren za oba spola, zato so ga z veseljem igrale tudi ženske. Prvo teniško igrišče v Sloveniji je leta 1897 na svojem posestvu zgradil Ivan Tavčar. Kmalu so mu sledili tudi hoteli, ki so postavili igrišča na svojih najpriljubljenejših destinacijah in organizirali teniške turnirje. Prvi slovenski teniški klub je bil ustanovljen leta 1899 v Celju.

Danes imamo pri nas že malo morje teniških igrišč in klubov. Od slovenskih igralcev sta trenutno najbolj znana Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene, v Sloveniji pa imamo še veliko drugih igralcev različnih starosti, ki se lahko pohvalijo z vrhunskimi rezultati na svetovni ravni.

Tenis oprema, brez katere ne gre

Glavni del opreme, brez katerega pri tenisu ne gre, je nedvomno teniški lopar. Poznamo različne loparje, ki so primerni za različne priložnosti. Za začetnike so najboljši loparji, ki so lahki, imajo veliko glavo in debel ročaj. Z večjo glavo lahko izvedete močnejši udarec, tudi če sicer še niste tako dobro tehnično podkovani. Toda taki loparji zagotavljajo manjši nadzor, zato poklicni športniki z že dodelano tehniko in večjo močjo izbirajo loparje z manjšo glavo.

Poleg loparja pa je potrebna še teniška žogica. Poznamo več različnih tipov teniških žogic:

Tip 1 : Tako imenovano "hitro žogico" uporabljajo predvsem poklicni igralci.

: Tako imenovano "hitro žogico" uporabljajo predvsem poklicni igralci. Tip 2: Tako imenovana "počasna žogica" je priporočljiva za začetnike.

Tako imenovana "počasna žogica" je priporočljiva za začetnike. Tip 3: Tako imenovana "srednje hitra žogica" se uporablja za igro na nadmorski višini vsaj 1.219 metrov.

Igranje tenisa zahteva veliko premikanja, zato so izrednega pomena tudi ustrezni teniški copati. Ti morajo ustrezati vaši anatomiji stopal pa tudi podlagi, na kateri igrate (pesek, trava, beton/plastika ali tepih). Neustrezna obutev lahko privede do žuljev, bolečin v prstih, gležnjih ali kolenih, do oteženega gibanja in do poškodb. Z dobrimi teniškimi copati lahko izjemno izboljšate svojo igro. Najprej odkrijte, kateri tip stopala imate, nato pa si poiščite najprimernejšo teniško obutev.

Če vas zanima več, si lahko tukaj preberete vse o zgodovini tenisa, pravilih ter o tem, kako izbrati ustrezno opremo.

