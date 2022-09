Slovenski tenisači februarja proti Turčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija si je prejšnji teden z zmago v Portorožu proti Estoniji zagotovila mesto v kvalifikacijah za svetovno skupino I Davisovega pokala. Na žrebu Slovenija zato ni bila nosilec.

"Žreb je primeren temu rangu tekmovanja. Škoda, ker ne igramo doma. Vse bo zato malce bolj zapleteno. V naši ekipi bo veliko odvisno od tega, kdo bo igral. Upam, da se zberemo v čim boljši zasedbi in da se potegujemo za zmago," je žreb komentiral selektor Grega Žemlja.

V Portorožu sta kariero zaključila Aljaž Bedene in Blaž Kavčič, ki sta bila ob selektorju Žemlji skoraj dvajset let okostje reprezentance. Vsaj eden od njih je od leta 2005 naprej sodeloval v dvobojih Davisovega pokala, ta niz pa se je prekinil lani proti Paragvaju in letos proti Čilu, ko je kapetan Grega Žemlja začel pomlajevanje reprezentance.

Ob Blažu Roli (31 let) ima kapetan Žemlja na voljo zdaj zgolj mlade igralce, kot so Bor Artnak, Matic Križnik, Maj Premzl, Sebastian Dominko ali Filip Jeff Planinšek, ki bodo v naslednjih letih primorani stopiti v čevlje svojih predhodnikov.

Slovenija je proti Turčiji igrala dvakrat. Prvič ob sploh prvem nastopu reprezentance v Davisovem pokalu. V Zambiji leta 1993 je Slovenija zmagala s 3:0. Igrala sta Marko Por in Blaž Trupej, kapetan je bil Aleš Filipčič. Drugi dvoboj je bil pred štirimi leti v Portorožu, Slovenija pa je zmagala s 3:2.

Slovenija je trenutno na 48. mestu lestvice Davisovega pokala, Turčija, ki ima štiri igralce med prvih 500 na lestvici ATP (najvišje je Altug Celikbilek 220.), pa je osemintrideseta.

