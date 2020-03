Slovenija proti Pakistanu po novi odpovedi v ponedeljek

Slovenska moška teniška reprezentanca v Davisovem pokalu bo morala svoj obračun svetovne skupine 1 proti Pakistanu po novih preglavicah z vremenom do konca odigrati v ponedeljek. V Islamabadu so sicer danes začeli prvo tekmo, a je po 75 minutah obračuna dež znova premaknil spored na naslednji dan.

Na travnato igrišče sta okoli 13. ure po slovenskem času stopila Nik Razboršek in Aisam Qureshi. Razboršek je prvi niz dobil s 6:4, v drugem pa je izid po prekinitvi 4:4.

Obračun med Pakistanom in Slovenijo bi se moral začeti v petek, a je neprestano deževje že tretjič poseglo v razpored. V ponedeljek bosta Razboršek in Qureshi na igrišče stopila ob 6.30 zjutraj in dvoboj odigrala do konca, nato pa bodo, če bo to dopuščalo muhasto vreme v Islamabadu, odigrali še preostale obračune. Napredovalo bo moštvo, ki bo doseglo tri zmage.

Pravila Davisovega pokala sicer dovoljujejo, da se dvoboji zaradi slabega vremena prestavijo za dva oziroma največ tri dni. V vsakem primeru se bo slovenska reprezentanca v domovino vrnila v torek.