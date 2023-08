Slovenci dobili tekmece v Davisovem pokalu

V času turnirja WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana bo v Ljubljani na igriščih v parku Tivoliju potekal tudi dvoboj druge evro-afriške skupine v Davisovem pokalu med Slovenijo in Luksemburgom. Reprezentančni obračun bo na sporedu 15. in 16. septembra.

Kapetan Grega Žemlja je v reprezentanco vpoklical Blaža Rolo (466. na lestvici ATP), Bora Artnaka (604. ATP), Sebastiana Dominka (1334. ATP) in Matica Križnika (38. ITF Juniors).

"Pričakujem tesne dvoboje, tako v posamični konkurenci kot tudi v igri dvojic. Vsi naši igralci imajo za seboj uspešno poletje in dobre rezultate. Verjamem, da nas čakajo zanimivi in kakovostni dvoboji. Kot smo že vajeni v zadnjih letih bo naš dvoboj sovpadal s turnirjem WTA, tako da si lahko obetamo pravi teniški teden," je za spletno stran domače teniške zveze dejal Žemlja.

V pravem trenutku

"Prihajajoči dvoboj v Davisovem pokalu zame prihaja v pravem trenutku. Sovpada namreč s koledarjem, ki ga imam. Je namreč med dvema turnirjema serije challenger v Avstriji. Ponovno imam priložnost igrati doma, v bližini. Takšno izkušnjo sem imel poleti v Umagu, ko je bila podpora s tribune res ogromna. Bilo je res nepozabno. Podpore, ki sem jo dobil v Umagu, se ne da opisati. Prav zaradi tega je igranje in zmagovanje doma nekaj posebnega. Upam, da bo tako tudi tokrat," je dejal najizkušenejši igralec v ekipi Blaž Rola, ki je za reprezentanco prvič igral leta 2010.

"Všeč mi je, da je istočasno tudi turnir WTA. Vabim vse na naše dvoboje. Da ustvarimo skupaj navijaško vzdušje, ki ga lahko občutimo ob tekmah državne reprezentance. Moja naloga je, da se na tekmovanje ustrezno pripravim. Upam, da bomo igrali dobro in da se bomo na koncu veselili zmage," je še dodal sredozemski prvak iz Mersina 2013.

Slovenija in Luksemburg sta za zdaj igrala enkrat, leta 2002 so bili uspešnejši Luksemburžani s 3:2. Slovenci so v Davisovem pokalu nazadnje igrali februarja letos, ko so v Turčiji izgubili proti domači reprezentanci z 0:4.