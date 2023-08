ATP z letom 2024 uvaja minimalno plačo za teniške igralce

Združenje profesionalnih igralcev tenisa ATP bo tenisačem prvič zagotovilo minimalno plačo v sklopu triletnega poskusnega obdobja. To se bo začelo leta 2024, so sporočili iz ATP, poročanje britanske tiskovne agencije Reuters povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Do zajamčene minimalne plače bodo v okviru programa Baseline upravičeni igralci, ki sodijo med 250 najbolje uvrščenih igralcev na svetovni jakostni lestvici v vsaki sezoni, pri čemer bo ATP kril razliko, če bo njihov zaslužek padel pod določeno mejo.

Minimalni dohodek za člane najboljše stoterice znaša 300.000 ameriških dolarjev (277.581 evrov), za igralce, ki so na lestvici ATP uvrščeni od 101. do 175. mesta, ta dohodek znaša 150.000 dolarjev (138.790 evrov), za igralce, ki so razvrščeni od 176. do 250. mesta pa 75.000 dolarjev (69.395 evrov).

"Kritje stroškov trenerjev in osebnih fizioterapevtov ter potnih stroškov"

"To denarno jamstvo bo vsakemu igralcu omogočilo, da z večjo gotovostjo načrtuje potek svoje sezone, se osredotoči na svojo igro in vlaga v svojo ekipo. To vključuje kritje stroškov trenerjev in osebnih fizioterapevtov ter potnih stroškov," so sporočili.

Medtem ko najboljši igralci na turneji zaslužijo ogromne vsote, vključno z različnimi dodatnimi pogodbami, so njihovi nižje uvrščeni kolegi močno odvisni od turnirskih zaslužkov, da lahko preživijo iz dneva v dan.

Mnogi igralci so se med pandemijo novega koronavirusa znašli v resnih finančnih težavah, ko je bila sezona začasno prekinjena. Njim v bran so se oglasili tudi največji zvezdniki, kot so Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković, in zahtevali, da se poiščejo rešitve za njihove težave.

Pri ATP so se zavezali tudi k podpori igralcem, ki zaradi poškodb tekmujejo na manj kot devetih turnirjih ATP Tour in Challenger Tour v sezoni.

Mejne vrednosti v sklopu pobude za preprečevanje poškodb so za leto 2024 določene na znesku 200.000 ameriških dolarjev (185.054 evrov). Ta znesek velja za 100 najboljših. Jamstvo v primeru poškodb za tiste, ki so uvrščeni od 101. do 175. mesta, znaša 100.000 dolarjev (92.527) ter 50.000 dolarjev (46.263 evrov) za uvrščene od 176. do 250. mesta.

Poškodovanim igralcem zagotoviti finančno varnost

Gre za mehanizem, s katerim želijo pri ATP poškodovanim igralcem zagotoviti finančno varnost v težkih obdobjih in jim omogočiti, da se osredotočijo na okrevanje in se uspešno vrnejo nazaj na igrišča.

Tretji steber program je namenjen podpori novincem. Pri ATP želijo obetavnim igralcem ponuditi dodaten zagon, ko napredujejo na svoji profesionalni teniški poti. Te vzhajajoče zvezde bodo imele dostop do 200.000 dolarjev (185.054 evrov) vrednega financiranja, ko se prvič prebijejo med 125 najboljših igralcev na svetu. Ta sredstva jim bodo izplačali pred naslednjo sezono in izravnali z denarnimi nagradami. To bo olajšalo vlaganje igralcev v njihove ekipe in vire, ko se prebijajo na turneji ATP.