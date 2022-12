Skrbi za rusko športnico. Se bo lahko sploh še kdaj vrnila v Rusijo?

Roman Terjuškov, poslanec ruske dume, je ministrstvu za pravosodje poslal pismo in v njem zahteval, da se nekatere, med njimi tudi Kasatkino, doda na seznam tujih agentov. Dejal je, da Kasatkina, Karen Kačanov in Jevgenij Kafelnikov odkrito kritizirajo dejanja ruskih oblasti in se distancirajo od ruske družbe.

V Rusiji oznaka tuji agent lahko pomeni tudi disident (ljudje, ki nasprotujejo uradni, prevladujoči ideologiji, op. p.). Ob tem pa imajo v Rusiji lahko ekonomske omejitve. Športnica se sprašuje, kaj je pravzaprav naredila, ko pa se je samo distancirala od ruske družbe. Trenutno od ruske vlade ni nobenih novih informacij.

Pred meseci priznala istospolno usmerjenost

Petindvajsetletna teniška igralka trenutno živi v Barceloni. Pred meseci pa je v intervjuju priznala svojo istospolno usmerjenost in razmerje s kanadsko umetnostno drsalko estonskega porekla Natalijo Zabijako. To priznanje lahko še dodatno vpliva na njeno življenje v Rusiji.

Kasatkina v intervjuju z blogerjem Vitjo Kravčenkom ni mogla skriti zaskrbljenosti, potem ko jo je ta vprašal, ali se ne boji, da se nikoli več ne bo mogla vrniti v Rusijo. Ruska vlada je leta 2013 potrdila zakon, ki prepoveduje gejevsko propagando. Na podlagi tega prepoveduje vse oblike LGBTQ, tudi parado ponosa. Predvsem pa zakon predvideva pripor aktivistov za zaščito istospolnih pravic.

Daria Kasatkina je trenutno osma igralka sveta in je letos v svojo vitrino postavila dve lovoriki. Foto: Guliverimage

V Rusiji bi ji bilo marsikaj prepovedno

In kaj bi pomenilo, da bi trenutno osmo igralko sveta, razglasili za tujo agentko? V šoli ne bi mogla delati z otroki ali poučevati v šolah, ne bi smela opravljati občinskih ali državnih funkcij ali celo ne bi mogla organizirati javnih prireditev. Prav tako ne bi mogla vlagati v ruska podjetja in ne bi bila upravičena do davčnih olajšav.

"To vsekakor ni dobra novica. Upam, da je Daria v redu in da bo lahko potovala, kamor bo želela," je na Twitter zapisala Martina Navratilova. Tudi ona je leta 1981 čutila finančne posledice, potem ko je priznala oziroma razkrila istospolno usmerjenost.

Letos ruski in beloruski teniški igralci zaradi vojne agresije Rusije na Ukrajino niso smeli igrati v Wimbledonu. Foto: Reuters

Ruski teniški igralci so v zadnjem letu še kako občutili posledice vojne v Ukrajini

Vojna v Ukrajini traja že vse od februarja in je pretresla ves svet. Posledice ruskega napada na Ukrajino vplivajo na šport, tudi na tenis. Ruski in beloruski športnik ne smejo igrati pod svojo zastavo, izključeni so z državnih tekmovanj (Davisov pokal, pokal JBK). Prav tako so bili izključeni z letošnjega turnirja v Wimbledonu. Nekateri se raje niso izpostavljali, medtem ko so nekateri jasno izrazili svoje mnenje.