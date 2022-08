Simona Halep v Torontu do 24. lovorike #video

Romunka, za katero je bil to 42. finale na turnirjih WTA, je v finalu premagala Brazilko Beatriz Haddad Maia z 2:1 v nizih. Slednja (26 let) ostaja pri dveh naslovih v karieri.

🇹🇩 S-I-M-O-N-A 🇹🇩



The moment @Simona_Halep clinched her third title in Canada and her NINTH WTA 1000 crown! 🏆#NBO22 pic.twitter.com/SpyguB2I3q