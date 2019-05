V živo: šele 18-letni Kaji Juvan se je na OP Francije nasmehnila sreča

Šele 18-letna Kaja Juvan bo vskočila namesto Petre Kvitove, potem ko je ta svoj nastop zaradi poškodbe odpovedala. Za Juvanovo bo to krstni nastop na turnirjih velike četverice. Njena nasprotnica bo Romunka Sorana Cirstea, trenutno 84. igralka sveta. Kaja Juvan je tako postala najmlajša slovenska igralka, ki se ji je uspelo uvrstiti na turnir za grand slam. Igralki bosta igrali na igrišču Suzanne-Lenglen.

Sorry to have to inform you of some bad news this morning pic.twitter.com/snxhJkPRuh