Se bo Britanki končno odprlo?

Emma Raducanu je leta 2021 z zmago na OP ZDA poskrbela za eno večjih senzacij v tenisu. Zatem so sledile poškodbe in iskanje prave forme. Mlada Britanka bo v prvem krogu igrala proti Ekatarini Aleksandrovi. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Na osrednje igrišče bo stopila domačinka Olivia Gadecki, ki se bo v prvem krogu pomerila proti nekdanji deveti igralki sveta Veroniki Kudermetovi. Šele 22-letni Avstralki pred domačim občinstvom zagotovo ne bo manjkalo motivacije.

Zanimiv dvoboj se obeta med dvema mladima Američankama. Lopar bosta prekrižali Emma Navarro in Peyton Stearns. Navarro, lanskoletna polfinalistka OP ZDA, je imela odlično lansko sezono, zelo dobro pa ima razmerje v zmagah, potem ko proti Stearns vodi s 4:1.

Prav tako bo zanimiv debi nekdanje svetovne mladinske prvakinje Emerson Jones, ki se bo v uvodnem krogu pomerila proti šesti nosilki, Eleni Ribakini. Kazahstanka je v zadnjem obdobju dvignila kar nekaj prahu, potem ko je sporočila, da se v njeno ekipo vrača hrvaški trener Stefano Vukov, in s tem pod vprašaj postavila vlogo Gorana Ivaniševića.

Zanimivi dvoboji: Emma Navarro (ZDA, 8) – Peyton Stearns (ZDA)

Veronika Kudermetova (RUS) – Olivia Gadecki (AVS)

Elena Ribakina (KAZ, 6) – Emerson Jones (AVS)

Shuai Wei (KIT) – Jasmine Paolini (ITA, 4)

Viktorija Tomova (BGR) – Daria Kasatkina (RUS, 9)

Madison Keys (ZDA, 19) – Ann Li (ZDA)

Emma Raducanu (VBr) – Ekatarina Aleksandrova (RUS, 26)

Preberite še: