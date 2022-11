Sabalenka prišla v polfinale, Jabeurjeva izpadla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belorusinja Arina Sabalenka je v Fort Worthu v Teksasu na finalu turneje WTA v predtekmovalni skupini Nancy Richey premagala Američanko Jessico Pegulo s 6:3 in 7:5 ter se uvrstila v polfinale. Izpadla pa je druga nosilka, Tunizijka Ons Jabeur.

Grkinja Maria Sakari, peta nosilka, je Jabeurjevo nadigrala s 6:2 in 6:3, končala neporažena na čelu skupine in je obenem dokončno poskrbela, da je Sabalenka osvojila drugo mesto v skupini pred Jabeurjevo in zadnjo Pegulo.

"Vesela sem, da sem ostala osredotočena od prve do zadnje točke ter da sem končala dvoboj v dveh nizih," je izpostavila Sabalenka po četrti zmagi v petem medsebojnem dvoboju s Pegulo. S tem je v prvi igri skupine v tem krogu opravila svoje delo na poti do polfinala.

Počakati je morala še na razplet drugega obračuna, saj je imela tudi Jabeurjeva še možnost preboja v polfinale. A je bilo za Tunizijko vsega konec po vsega 69 minutah. Sakarijeva se je z gladko zmago izognila polfinalnemu dvoboju s Poljakinjo Igo Swiatek, prva s svetovne lestvice je namreč zmagala v drugi skupini.

Grkinja še ne ve za polfinalno tekmico, za drugo mesto v skupini Tracy Austin se bosta v noči na nedeljo po slovenskem času pomerili Francozinja Caroline Garcia in Rusinja Darija Kasatkina. "Zame je najpomembneje, da nadaljujem s svojo igro. Gre mi dobro, imam veliko samozaupanja in brez strahu pridem na igrišče," je povedala Sakarijeva.

Izida, predtekmovanje:

- skupina B (Nancy Richey):



Arina Sabalenka (Blr/7) : Jessica Pegula (ZDA/3) 6:3, 7:5;

Maria Sakari (Grč/5) : Ons Jabeur (Tun/2) 6:2, 6:3.