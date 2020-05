S prečkanjem hrvaške meje je imela kar nekaj težav

Polona Hercog je že nekaj časa naša najboljša teniška igralka. Tudi njo je stanje v zvezi z novim koronavirusom sprva šokiralo, potem se je kmalu sprijaznila z nastalo situacijo. Karanteno je večino časa preživljala na Hrvaškem, kjer je pod budnim očesom svojega dolgoletnega trenerja in partnerja Željka Krajana skrbela za svojo fizično pripravo. S Polono, trenutno 45. igralko sveta, smo se v intervjuju pogovarjali o ukrepih na Hrvaškem in o tem, katere nove hobije je spoznala v času, ko ni smela stopiti na teniško igrišče. "Zdi se mi, da je narava želela, da se zgodi nekaj takšnega. Torej, da se vsi malo 'resetiramo'."

"Zdaj delam stvari, ki mi jih ponavadi ne uspe." Foto: Matjaž Vertuš

Tako dolgega teniškega premora še niste imeli?

Mislim, da se še nikoli ni zgodilo, da ne bi igrala tako dolgo. Ko sem imela poškodbe, da, medtem ko takrat, ko poškodb nisem imela, še nisem imela takšnega premora. Mislim, da vse od takrat, ko sem začela igrati.

Verjetno je bil na začetku za vas vse skupaj šok. Kako kmalu ste se sprijaznili oziroma navadili na nastalo situacijo?

Sprva sem imela mešane občutke. Vse skupaj se je dogajalo v vzponu sezone, ker se mi zdi, da ravno v tistem obdobju začneš bolje igrati. Nekaj turnirjev je bilo do takrat že mimo. Zavedaš se, da ne bo nobenih stresov … Skratka, bilo je veliko mešanih občutkov. Na začetku je bilo težko, potem sem se s tem sprijaznila. Zdaj delam stvari, ki mi jih ponavadi ne uspe. Zdi se mi, da je narava želela, da se zgodi nekaj takšnega. Torej, da se vsi malo "resetiramo".

Zdaj gre z veseljem na teniško igrišče. Foto: Reuters Se bo na podlagi tega premora kaj težje vrniti na turnejo, ko se bo ta enkrat začela?

Mislim, da ne. Zdaj lahko veliko več delam za kondicijo in tudi te treninge bolj kakovostno naredim. Sredi sezone moraš včasih malo varčevati z močmi, če veš, da imaš naslednji dan teniški trening. Zdaj tega ni in mislim, da sem v fizičnem smislu naredila napredek v določenih stvareh. Kar zadeva sam tenis, mislim, da se po toliko letih in toliko izkušnjah ne bo težko vrniti.

Koliko časa menite, da boste potrebovali, da se boste vrnili v teniški ritem?

Do zdaj sem petkrat ali šestkrat igrala tenis. Ne igram ga vsak dan, ker se mi zdi, da bi bilo to preveč. Zdaj grem res z veseljem na igrišče. S trenerjem delava stvari, za katere ponavadi nimava časa. Veliko se ukvarjam tudi s svojo levo roko. Ko se bo več vedelo, kdaj se bo začela sezona, takrat bom začela stopnjevati treninge in tempirati formo. Sicer sama nikoli nisem imela težav s tem, tudi če nisem igrala pet ali šest tednov.

Letos je Hercogova igrala na treh turnirjih. Med njimi tudi na OP Avstralije, kjer se je prebila do drugega kroga. Foto: Reuters

Ste morda v tem času videli kakšne prednosti karantene? Morda med drugim tudi čas za saniranje poškodb?

Veliko sem delala na sami razteznosti telesa. Veliko vaj delam za "core" in stabilizacijo telesa. Zdi se mi, da sem v tem segmentu napredovala. Vidim, da se razvijajo mišice, ki se jim v tistem času, ko sem na polno igrala tenis, nisem mogla povsem posvetiti.

Se vam zdi, da se bo zdaj na igrišče vrnila še boljša Polona Hercog?

Upam. Kar zadeva mojo miselnost, sem v zadnjem letu in dveh zelo napredovala. Veliko bolj sem mirna in veliko delam tudi na psihološki pripravljenosti. Zdi se mi, da je že s tem, ko dozorevaš, napredek.

Ste v tem času odkrili kakšen nov hobi?

Lahko rečem, da je to neke vrste planinarjenje (smeh, op. p.), ampak to imam rada že od malih nog. Vedno smo veliko hodili po hribih. Narava mi veliko pomeni, tako da to je res tisti trening, ki se ga veselim.

Po dveh mesecih se je vrnila v Slovenijo. Foto: Matjaž Vertuš

Karanteno še preživljate na Hrvaškem v Varaždinu?

Ne, nekaj dni nazaj sem prišla v Slovenijo, tako da sem po dobrih dveh mesecih lahko videla svojo družino. Imela sem veliko težav s prečkanjem meje. Nisem vedela, ali jo bom sploh lahko prečkala. Vse skupaj je bilo kar zapleteno.

Kako je na Hrvaškem, so tam teniška igrišča že odprta?

Mislim, da so se prejšnji teden odprla, ampak mislim, da samo za profesionalni šport. Za rekreativce je bilo še vse zaprto. Morda je ta teden kaj drugače.

Kako strogi so Hrvati glede ukrepov?

Povsem odvisno. Tam greš lahko na primer v trgovino brez zaščitne maske. Zelo različno je … Glede določenih stvari so bolj strogi, glede nekaterih drugih nekoliko manj.

Menda ste trenirali tudi na steni. Kakšen je bil občutek po dolgih letih trenirati na steni?

Res je, zadnje čase sem trenirala na steno in je bilo prav nostalgično. Bilo je čisto v redu. Imela sem kombiniran trening, kar pomeni, da sem imela pol ure tenisa ob steno, potem še druge zadeve. Toliko sem igrala, da ko se vrnemo na igrišče, da zapestja preveč ne trpijo.

Polona Hercog je že večkrat poudarila, da je olimpijske igre ne zanimajo. Foto: Facebook

Svetovna teniška turneja je še vedno pod velikim vprašajem. Omenja se, da bi v Sloveniji organizirali tekmovanje, kjer bi se zbrali najboljši slovenski teniški igralci in igralke. Bi se udeležili takšnega turnirja?

Da, nekaj govora o tem je že bilo. Mislim, da je to vsekakor zelo zanimiva zadeva. Predvsem zaradi tega, ker še kar nekaj časa ne bo mednarodnih turnirjev. Mislim, da je to dobro za druženje in da vidiš, kje si pri tenisu. Zdi se mi, da je to dobra ideja.

Kaj pa vaše osebno videnje? Mislite, da se bo letos sploh še igral tenis na najvišji ravni?

Največja težava so potovanja. Oktober je sicer še daleč, ampak sama menim, da je malo možnosti, da bi se sezona letos lahko nadaljevala.