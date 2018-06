S fantom je k sreči vse v redu #video

V četrtek smo na igrišču videli nenavaden in nesrečen položaj. Skupaj sta namreč trčila Damir Džumhur in pobiralec žog. Trk je bil tako močan, da je deček za nekaj časa obležal na travi. K sreči se je na koncu končalo brez hujših posledic.

Najboljši bosanski teniški igralec Damir Džumhur se je v petek na osrednjem igrišču OP Francije izkazal za izjemnega igralca. Ne samo zaradi izredne dobre teniške predstave, ampak tudi zaradi svoje srčnosti.

V eni izmed točk je Džumhur na pol zgrešil žogico. Ta je poletela visoko v zrak in tako igralec kot pobiralec žog sta jo želela ujeti. Ker sta oba gledala v zrak, sta trčila drug ob drugega. Krajšo je potegnil mladi pobiralec žogic in za nekaj časa obležal na igrišču.

Talk about a collision course. 😬@DzumhurDamir collides with ball boy during match. #RG18 pic.twitter.com/M5xHLxMlMK — Tennis Channel (@TennisChannel) June 1, 2018

Fantu so pozneje pomagali z igrišča, za nastali položaj pa se mu je iz srca opravičil tudi 26-letni teniški igralec, ki je po tesnem dvoboju izpadel iz tekmovanja. Dvoboj med Damirjem Džumhurjem in Aleksandrom Zvereveim se je končal šele po petih nizih.

Kmalu za tem je na družabnem omrežju zaokrožil video, kjer je jasno, da je z nesrečnim pobiralcem žog vse v redu.

Đoković in lomljenje loparjev: Vse to je del športa

Veliko čustvenega naboja smo lahko videli v dvoboju med Novakom Đokovićem in Robertom Bauptisto Agutem. Špancu je pred dnevi umrla mama, a se je kljub temu odločil, da bo igral na največjem turnirju na pesku. Đokovič pa je med dvobojem tako izgubil živce, da od njegovega loparja ni ostalo nič. Na koncu je po štirih nizih slavil srbski zvezdnik.

Novak Đoković je po dvoboju povedal, da je to nekaj povsem normalnega, ko igrate tako pomemben dvoboj. In Srb ima prav. Nič kolikokrat na teniških igriščih vidimo, kako se igralke in igralci znesejo nad svojimi loparji. Redka izjema med njimi je Rafael Nadal.

"Prisotna so bila čustva. Tako pozitivna, kot tudi negativna, kar je normalno, ko igrate na takšni ravni. Nisem ponosen in srečen, ko zlomim lopar, vendar se tudi to dogaja. To je del športa," se je branil nekdanji prvi igralec sveta, ki se bo v četrtem krogu udaril s španskim veteranom Fernandom Verdascom, s katerim že dolgo nista igrala.

"To bo zanimiv dvoboj. On je vedno neugoden nasprotnik, saj ima zelo dovršeno igro. Ko je psihično stabilen in fizično dobro pripravljen, lahko premaga vsakogar . Še posebej na tej podlagi," je dodal 31-letni Beograjčan.