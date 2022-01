Rusi še drugič uspešni v Sydneyju

Ruski teniški igralci zaenkrat dobro branijo lansko zmago na pokalu ATP. Po dveh krogih skupinskega dela imajo dve zmagi, v skupini B so po Franciji ugnali še Avstralijo, izid je bil 3:0. Roman Safjulin je najprej s 7:6 (6) in 6:4 premagal Jamesa Dukcwortha, Danil Medvedjev pa je bil s 6:4 in 6:2 boljši od Alexa de Minaura.

Zmago so Rusi potrdili še v igri dvojic. Medvedjev in Safjulin sta bila s 7:6 (7), 3:6 in 10:6 boljša od Johna Peersa in Luka Savilla.

Na drugi tekmi skupine je Italija s 3:0 premagala Francijo in s tem obdržala možnost za uvrstitev v polfinale, kamor se uvrsti zmagovalec skupine. Jack Sinner je s 6:3 in 7:6 (3) premagal Arthurja Rinderknecha, Matteo Berrettini pa s 6:4 in 7:6 (6) Uga Humberta. Sinner in Berrettini sta nato zmagala še v igri dvojic, izid je bil 6:3, 6:7 (7), 10:8.

V skupini C je položaj povsem odprt, saj imajo vse štiri ekipe po zmago in poraz. V drugem krogu je Kanada z 2:1 ugnala Veliko Britanijo. Slednja je povedla, potem ko je Daniel Evans s 6:4 in 6:4 premagal Denisa Shapovalova, izid je z zmago 7:6 (4) in 6:3 nad Cameronom Norriejem izenačil Auger Aliassime, ki je nato skupaj s Shapovalovom dobil še igro dvojic, Joea Salisburyja in Jamiea Murrayja sta premagala s 6:4 in 6:1.

Nemčija je z 2:1 premagala ZDA, Jan-Lennard Struff je s 7:6 (7), 4:6, 7:5 ugnal Johna Isnerja, Alexander Zverev je bil boljši s 6:4 in 6:4 od Taylora Fritza. Isner in Fritz sta častno točko osvojila v dvojicah, Tima Pütza in Kevina Krawietza sta premagala s 6:0 in 6:3.