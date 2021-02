Rusom na krilih vročega Medvedjeva premierna zmaga na pokalu ATP

"Mislim, o tem ne odločam jaz. Upam, da bom lahko še naprej kazal raven igre kot sem jo na zadnjih dvobojih, potem bom imel možnosti za zmago na tekmah. To je najpomembnejše," je dejal Medvedjev in dodal: "Saj me že poznate: vedno grem tekmo po tekmo in ne želim prehitevati dogodkov."

Foto: Gulliver/Getty Images

Medvedjev je popeljal Rusijo do odločilne točke za zmago z 2:0 nad Italijo, potem ko je s 6:4 in 6:2 premagal desetega igralca sveta, Mattea Berrettinija.

"Vsaka tekma je težka. Lahko se poškoduješ, lahko izgubiš, lahko tekmec preda dvoboj. Nikoli ne veš, kaj bo. Sam bi bil rad le na igrišču in pokazal dober tenis," je še dejal Medvedjev po svoji deseti zaporedni zmagi nad igralci iz "top 10" na svetovni lestvici.

Njegov reprezentančni kolega Andrej Rubljov, osmi igralec sveta, je prav tako v dobri formi in je dobil vse štiri svoje dvoboje letos, v koronskem letu 2020 pa je osvojil pet turnirskih zmag, največ med vsemi.

Žreb je določil, da bi se ruska igralca lahko pomerila med seboj v četrtfinalu OP Avstralije v Melbourne Parku.

Edina ekipa z dvema igralcema iz najboljše deseterice

Ruska reprezentanca je bila edina med 12 ekipami pokala ATP, ki je nastopala z dvema igralcema iz najboljše deseterice, in je na poti do finala izločila Japonsko, Argentino in Nemčijo.

V finalu proti Italiji pa je najprej Rubljov v le 61 minutah uničil Fabia Fogninija s 6:1, 6:2, nato pa je Medvedjev z zmago nad Berrettinijem dobil odločilno točko za rusko slavje, zanjo je potreboval 79 minut.

"To je neverjetno," je dejal kapetan Rusije Jevgenij Donskoj in dodal: "Če bosta oba nadaljevala s takšno igro, se bosta glede na žreb pomerila v četrtfinalu OP Avstralije, o tem ni dvoma."

Premierno izvedbo pokala ATP so lani osvojili Srbi, a so jih letos na čelu s številko 1 Novakom Đokovićem v skupini A izločili Nemci.

* Izid, pokal ATP, finale:

Rusija – Italija 2:0

Andrej Rubljov – Fabio Fognini 6:1, 6:2;

Danil Medvedjev – Matteo Berrettini 6:4, 6:2.