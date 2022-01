Španija - Poljska prvi polfinalni par pokala ATP

Španski in poljski teniški igralci so se kot prvi uvrstili v polfinale pokala ATP v Sydneyju. Španci so bili najboljši v skupini A po zmagi nad Srbijo s 2:1, Poljaki pa so slavili v skupini D, potem ko so v neposrednem obračunu za preboj med štiri najboljše s 3:0 v zmagah ugnali Argentino.

Poljaki so si ponoči kot prvi zagotovili polfinalno vstopnico, potem ko so že po dveh posamičnih obračunih ugnali Argentino. Prvo točko je Poljakom priigral Kamil Majchrzak, ki je s 6:3, 7:6 (3) ugnal Federica Delbonisa, nato pa je odločilno drugo točko vknjižil deveti igralec sveta Hubert Hurkacz z zanesljivo zmago proti Diegu Schwarzmanu s 6:1, 6:4. Obračun v dvojicah je bil zgolj formalnost z 2:0 v nizih pa sta ga dobila Poljaka.

Španci so v kasnejšem sporedu prav tako že po obeh posamičnih obračunih premagali Srbijo, na koncu pa slavili z 2:1 po porazu v dvojicah. Za posamični zmagi sta poskrbela dobitnik bronaste kolajne iz Tokia Pablo Carreno-Busta in Roberto Bautista-Agut. Prvi je s 6:3, 6:4 ugnal Filipa Krajinovića, drugi pa Dušana Lajovića s 6:1, 6:4.

V skupini A je bil še obračun med Čilom in Norveško, ki ga je dobil južnoameriški predstavnik in si zagotovil drugo mesto v skupini.

V skupini D pa je prvo zmago vknjižila Grčija in si zagotovila tretje mesto. Grki so z 2:1 premagali zadnjeuvrščeno Gruzijo.

V četrtek bodo še zadnji obračuni skupinskega dela v skupinah B in C. Branilka naslova Rusija se bo v skupini B pomerila z Italijo za mesto v polfinalu, drugi obračun v tej skupini bo med Avstralijo in Francijo.

V skupini C se bodo najprej udarili Britanci in Američani, nato pa še Nemci in Kanadčani. Vse reprezentance imajo po eno zmago in poraz, tako da bo o potniku v polfinale odločila boljša razlika v zmagah in osvojenih nizih.

Prvi polfinale med Španijo in Poljsko bo na sporedu v petek, drugi pa v soboto. Finale bo v nedeljo.