Kanadčani so zmagovalci pokala ATP v Sidneyju

Kanadska moška teniška reprezentanca je zmagala na pokalu ATP v Sydneyju. Kanadčani, ki so se tako po Srbiji in Rusiji kot tretji vpisali med zmagovalce tega turnirja, so že po dveh posamičnih dvobojih prišli do zmage v finalu proti Španiji, sicer finalistki že pred dvema letoma.

V prvem dvoboju je Denis Shapovalov, 14. na lestvici ATP, premagal Pabla Carrena Busto (20.) s 6:4, 6:3, v drugem pa je Felix Auger-Aliassime, enajsti igralec sveta, ugnal Roberta Bautisto Aguta (19.) s 7:6 (3) in 6:3. Za Španca sta bila to sploh prva posamična poraza turnirja.

"Čustva so neverjetna. Ni boljšega občutka, kot po zmagi. Vse smo dali od sebe. Na turnirju smo izgubili prve štiri dvoboje, ampak nismo nehali verjeti. Zaupamo drug drugemu in mislim, da je to zelo pomembno. Res sem vesel za vse, seveda tudi zase. Španija je vedno težak tekmec, nenazadnje so najboljša država na svetu že kar nekaj časa," je dejal Auger-Aliassime.

Kanadčani so turnir z nagradnim skladom 10 milijonov ameriških dolarjev začeli s porazom proti ZDA, nato pa so v skupini premagali Veliko Britanijo in Nemčijo, v polfinalu pa še Rusijo.

Prvo izvedbo so leta 2020 dobili Srbi, ki so v finalu ugnali Španijo z 2:1, lani pa je Rusija premagala Italijo z 2:0.