Federer je po šokantnem porazu razkril, kakšne težave je imel

Roger Federer je v osmini kroga OP ZDA verjetno doživel enega najbolj bolečih porazov v karieri. Petkratni zmagovalec OP ZDA je na tem turnirju sploh prvič izgubil proti igralcu, ki je uvrščen izven petdeseterice. Tako je ljubitelje tenisa prikrajšal za sanjski četrtfinale. Če bi zmagal, bi se tam pomeril z Novakom Đokovićem.

"Dlje, ko je trajal dvoboj, bolj sem se potil in izgubljal energijo." Foto: Guliver/Getty Images

"To se mi skoraj nikoli ne dogaja"

Federer je znan po svoji izvrstni tehniki in videti je, da se na igrišču sploh ne muči. No, ta večer je bil Roger videti neprepoznaven, saj bil med dvobojem videti povsem izčrpan. Eden najboljših igralcev vseh časov je priznal, da je bil razlog za to vročina in vlaga, ki je bila na igrišču 83-odstotna.

"Bil je eden tistih večerov, ko nisem mogel niti dihati. Zrak sploh ni krožil. Ne vem, ampak zaradi določenih razlogov sem trpel. To se mi skoraj nikoli ne dogaja. Bilo je težko. Dlje, ko je trajal dvoboj, bolj sem se potil in izgubljal energijo," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je sicer v svoji dolgi karieri vajen takšnih pogojev.

"Mislim, da sem bil po svoje vesel, da se je dvoboj končal." Foto: Guliver/Getty Images

Med dvobojem je zelo trpel njegov začetni udarec, kar je bilo eden izmed razlogov, da je izgubil dvoboj osmine finala. "Ko se tako počutiš, ti ne gre nič ... Ampak, poglejte, treniral sem že v težjih pogojih. Treniral sem že tudi 50 stopinjah Celzija. Pridejo dnevi, ko se telo ne more boriti s takšnimi razmerami," je razloge iskal 37-letni Baselčan. Ta je med drugim ugotavljal, da so bile tudi žogice počasnejše in ni mogel zaključevati točk.

Po svoje je bil celo vesel, da se je dvoboj končal

"John je bil tisti, ki se je znal bolje soočiti s takšnimi pogoji. On morda prihaja iz enega najbolj vlažnih mest na svetu, Brisbana. Vedel sem, da bo težko. Morda, ko se tako počutiš, začneš zapravljati priložnosti, ki sem jih dejansko imel. Zaradi tega sem bil razočaran. Mislim, da sem bil po svoje vesel, da se je dvoboj končal," je povedal Švicar, ki je imel v drugem nizu dve zaključni žogici, da bi povedel z 2:0, a jih je zapravil.

"Želel bi si, da bi povedel z 2:0, ker bi se lahko dvoboj drugače končal in bi morda našel način za zmago, ker sem imel priložnosti vse do konca. Bilo je težko. Mislim, da je John odigral odličen dvoboj v težkih pogojih."