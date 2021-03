Roger Federer je odpovedal še en turnir

Godsick je za Miami Herald potrdil, da bo Švicar, ki je v Miamiju branilec naslova, letos izpustil masters na Floridi. Predvidoma se bo na igrišča vrnil na turnirju v Dohi, ki se bo začel 8. marca, morda pa bo teden dni za tem nastopil tudi v Dubaju.

Devetintridesetletni Federer je tudi sam potrdil nastop v Katarju. Kot je tvitnil prejšnj teden, je ob fotografiji zapisal: "Odštevanje do Dohe se začenja".

Federer je nazadnje igral 30. januarja 2020, ko je v polfinalu odprtega prvenstva Avstralije izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću.

Organizatorji turnirja, ki bo od 22. marca do 4. aprila, so sporočili, da je odpoved Federerja zanje hud udarec, saj je Švicar vedno eden najbolj priljubljenih igralcev, vendar pa so nastop v Miamiju že potrdili Španec Rafael Nadal, Američanka Serena Williams ter zmagovalca zadnjega OP Avstralije, Japonka Naomi Osaka in Đoković, ki je doslej v Miamiju zmagal že šestkrat.

Teniške boje si bo v skladu z ukrepi proti novemu koronavirusu lahko ogledalo tudi omejeno število gledalcev. Teniški stadion bo zaseden približno 15-odstotno; na glavni tribuni bo na voljo 750 sedežev.