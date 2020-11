Rafa vedno prijazen, Federerja pa ni nikjer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Piotr Sierzputowski je tisti trener, ki je najbolj zaslužen za uspeh Ige Swiatek, presenetljive zmagovalke letošnjega OP Francije. Poljski trener pa je za poljske medije spregovoril tudi o nekaterih zanimivih podrobnosti iz sveta tenisa, med drugim tudi o veliki trojici – Rogerju Federerju, Rafaelu Nadali in Novaku Đokoviću.

Igi Swiatek se ji je življenje praktično čez noč obrnilo na glavo in šele zdaj dojema, kaj ji je uspelo. O vsem skupaj je spregovoril tudi njen teniški turnir. Piotr Sierzputowski je poljskim medijem zaupal, da jih je Iga prosila, da ji morajo povedati, če ji čestita kakšna pomembna oseba. S tem je imel v mislih tudi Nadala, Federerja in Đokovića, ki so po mnenju poljskega trenerja dvignili na neko drugo raven.

Rafael Nadal se še vedno druži z ostalimi igralci. Foto: Guliver/Getty Images

Vse tri je pohvalil, ampak Nadal je nekaj posebnega

Piotr je razkril, da je njegova varovanka najbolj navdušena nad Rafaelom Nadalom. "Gre za prijetnega fanta, ki se lepo obnaša, vedno pozdravi in se nasmeje. Nikoli ni nesramen. Đoković vedno rad pomaga in tega ne morete zanikati. Roger je legenda, človek ga mora imeti rad, ampak ne tako kot Rafaela Nadala," je razlagal trener šele 19-letne teniške igralke.

Federerja po navadi ni

"Rogerja ni tam, kjer so po navadi vsi igralci. Njega ni. Rafa se s svojo ekipo igra družabne igre, sedi z ostalimi igralci in je iste stvari kot vsi ostali. Roger ima svojega kuharja, ki z njim potuje. Te podrobnosti Rafo delajo še bolj simpatičnega in ljudskega, čeprav je na igrišču videti kot stroj."

Iga Swiatek je letošnje OP Francije dobila brez izgubljenega niza. Foto: Gulliver/Getty Images

Iga Swiatek je letošnje OP Francije dobila brez izgubljenega niza, kar je na največjih turnirjih prava redkost. Sploh za tako mlado igralko kot je Iga, ki je priznala, da je bila tri dni po veliki zmagi v velikem šoku. "Težko vam razložim svoja čustva, ker jih tudi sama ne razumem. Tukaj je precej noro. Moje življenje se je povsem spremenilo in poskušam se navaditi na to. Kot da sem zapustila drugo Poljsko, ko sem se vrnila, sem postala bolj priljubljena," je pred časom razlagala mlada poljska teniška zvezdnica.

Mlada Poljakinja že začela priprave na novo sezono

Ta je na začetku novembra začela priprave na novo sezono. Trenutno je glavna naloga njene ekipa, da najdejo kraje, kjer bo lahko trenutno 17. igralka čim bolj nemoteno trenirala. Iga je sicer tudi dobra prijateljica naše Kaje Juvan, s katero sta skupaj zmagovali v mlajših kategorijah.