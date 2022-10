Slovenke se bodo s Kitajkami pomerile v Velenju

Teniški dvoboj prvega dela kvalifikacij za preboj na zaključni turnir pokala Billie Jean King med igralkami Slovenije in Kitajske bo potekal v Velenju, in sicer 11. ter 12. novembra, so iz Tenis Slovenija (Teniška zveza Slovenije) sporočili v izjavi za javnost.

Slovenska zasedba je bila aprila uspešna v 1. evro-afriški skupini in se uvrstila v prvi del končnice za nastop na zaključnem turnirju. V primeru zmage bi varovanke Andreja Kraševca igrale še na zadnji stopnički kvalifikacij za zaključni turnir pokala BJK.

Slovenija tako blizu svetovnemu vrhu po zapisu Tenis Slovenije ni bila vse od leta 2012, ko je zadnjič igrala v svetovni skupini takrat še pokala Fed.

Zadovoljni, da bo v Velenju

"V Sloveniji je zimski termin zelo nehvaležen za organizacijo tako pomembnega dvoboja. Še posebej, ker si želimo igrati na pesku, primernih dvoran pa je zelo malo. Zato sem vesel, da se je Tenis Slovenija uspela dogovoriti, da bo dvoboj potekal v Velenju. Gre torej za mesto, kjer je svoje prve teniške korake naredila Katarina Srebotnik," je Kraševec dejal za teniško zvezo in spomnil na odlično Velenjčanko, ki je na turnirju v Portorožu pred tedni uradno sklenila športno pot.

Rok za prijavo ekipe je 15. oktober, za zdaj pa kaže, da bodo igrale vse naše najboljše igralke, je dodal Kraševec. Trenutno sta to na lestvici WTA med posameznicami Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, med dvojicami pa je trenutno najboljša Andreja Klepač. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaže, da bodo igrale vse najboljše Slovenke

"Že nekaj let gradimo nekakšen kult reprezentance in aprila v Turčiji smo pokazali, da lahko izbrana vrsta pride tudi med najboljše na svetu. Ekipni duh je v takšnih tekmovanjih res pomemben in dekleta rada igrajo za Slovenijo," je še dodal.

Slovenke in Kitajke se bodo drugič pomerile med sabo. Reprezentanci sta se srečali leta 2005 v Pekingu. To je bil dvoboj kvalifikacij za svetovno skupino I., Kitajke pa so zmagale s 4:1. Edino zmago je za Slovenijo dosegla Katarina Srebotnik, igrale pa so še Andreja Klepač, Tina Križan in Sandra Volk.