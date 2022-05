Lepo priznanje za Kajo Juvan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S Teniške zveze Slovenije so sporočili, da je Kaja Juvan letošnja prejemnica nagrade Heart v 1. evro-afriški skupini pokala Billie Jean King (BJK).

Nagrado so prvič podelili leta 2009, pred trinajstimi leti pa jo je prejela tudi Katarina Srebotnik. Juvanova se je na začetku aprila skupaj s soigralkami uvrstila v playoff za nastop v kvalifikacijah za zaključni turnir pokala BJK in zmagala na vseh petih tekmah.

To je priznanje za tiste igralke v pokalu BJK, ki zastopajo svoje države z odliko, kažejo izjemen pogum na igrišču in izkazujejo izjemno predanost idealom tekmovanja. Dobitnice prejmejo 2000 ameriških dolarjev (1907 evrov), ki jih namenijo dobrodelnim ustanovam po lastni izbiri. Dobitnice izglasujejo navijači, iz celega sveta jih je glasovalo kar 12 tisoč. Največ glasov pa je prejela ravno 21-letna Ljubljančanka.

"Lepa motivacija za prihodnost"

"Počaščena sem, da sem prejela nagrado. Še vedno se rada spomnim dogajanja v Turčiji, saj smo se tam z dekleti še bolj povezale in to mi je najbolj pomembno. Veselim se, da bomo kmalu znova igrale skupaj. Zahvalila bi se vsem, ki so glasovali zame, ta nagrada je lepa motivacija za prihodnost. Namenila bi jo Zvezi prijateljev mladine," je ob prejemu nagrade povedala mlada teniška igralka.

Slovenija se je aprila v Turčiji v 1. evro-afriški skupini uvrstila v nadaljevanje tekmovanja. Juvanova je med posameznicami zmagala štirikrat in enkrat v igri dvojic s Tamaro Zidanšek. Nazadnje je bila Slovenija tako visoko leta 2012, ko je nato izgubila dvoboj proti Franciji.