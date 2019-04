Polona Hercog po velikem uspehu išče novega trenerja

Polona Hercog je po dolgem času na lestvici WTA znova najboljša slovenska igralka. Trenutno zaseda 64. mesto, nekdaj pa je bila že 34. na svetu. Kot kaže, je zdaj našla pot proti vrhu, a brez svojega dolgoletnega trenerja in partnerja v življenju Željka Krajana.

Iz njenega tabora so že prejšnji teden v sporočilu za javnost zapisali, da je Polona v Lugano prišla brez svojega trenerja, Krajana pa ni bilo že na turnirju v Miamiju. Že takrat je bilo mogoče slutiti, da sta se poti Hercogove in hrvaškega teniškega trenerja razšli. Še tik pred koncem lanskega leta je bilo videti, da je vse v najlepšem redu.

Foto: Matjaž Vertuš

"Prišlo je do zasičenosti"

Osemindvajsetletna Mariborčanka je za Delo razkrila, da sta se s Krajanom zares razšla in da ji je zdaj najpomembneje, da uživa na igrišču. "Zgodile so se določene stvari v zasebnem življenju in tudi po teniški plati ni delovalo. Prišlo je do zasičenosti," je za Delo povedala Polona Hercog, ki trenutno išče novega trenerja in ne dvomi, da bo našla pravega.