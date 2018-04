Polona Hercog izpadla v Luganu

Teniški globus, 13. april

Na turnirju z nagradnim skladom 250.000 dolarjev se je poslovila tudi prva nosilka Francozinja Kristina Mladenović, ki je po petih igrah prvega niza in zaostanku z 1:0 in 3:2 predala dvoboj Nemki Tamari Korpatsch. Tekmovanje sta končali tudi četrta in peta nosilka Estonka Anett Kontaveit in Rusinja Svetlana Kuznjecova.

V Bogoti, kjer bi morala obračun drugega kroga proti Bolgarki Elitsi Kostovi igrati Dalila Jakupovic, turnir moti dež, tako da Slovenka na igrišče ni stopila.

Lugano, WTA (250.000 dolarjev):

2. krog:

Arina Sabalenka (Blr) - Polona Hercog (Slo) 6:3, 6:1.

Bogota, WTA (250.000 dolarjev):

2. krog:

Daniela Seguel (Čil) - Tatjana Maria (Nem/1) 6:3, 6:1;

Ana Blinkova (Rus) - Ana Bogdan (Rom/7) 6:1, 7:6 (6).

Houston, ATP (623.710 dolarjev):

2. krog:

John Isner (ZDA/1) - Henri Laaksonen (Švi) 6:4, 6:2;

Steve Johnson (ZDA/6) - Frances Tiafoe (ZDA) 6:3, 6:4;

Jack Sock (ZDA/3) - Horacio Zeballos (Arg) 6:4, 6:4;

Taylor Fritz (ZDA) - Ryan Harrison (ZDA/7) 3:6, 6:0, 6:3