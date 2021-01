Polona Hercog in Aljaž Bedene tenisača leta 2020

V kategoriji do 12 let sta priznanji dobila Svit Suljić (Tabre) in Ela Plošnik (Triglav Kranj), do 14 let za bila najboljša Žiga Švec (ŽTK Maribor) in Nala Kovačič (ŽTK Maribor), med 16-letniki sta prevladovala Maj Premzl (ŽTK Maribor) in Ana Lanišek (Radomlje), v kategoriji do 18 let pa Bor Artnak (AS Litija) in Živa Falkner (Otočec).

Tradicionalno je Teniška zveza Slovenija podelila še nekaj nagrad. Petrolov up leta je Maj Premzl, nagrado za posebne dosežke oziroma drugo mesto na ekipnem evropskem prvenstvu do 12 let so dobili Žiga Šeško, Svit Suljič in Luka Petrovič, dobitnik priznanje za doprinos slovenskemu tenisu pa je Ivan Gorjup, bivši predsednik TK Branik.