Po posamičnih dvobojih Italijani in Hrvati izenačeni

Zmago Hrvaški je priboril mladi Borna Gojo, izenačil pa je prvi italijanski igralec Jannik Sinner. O tem, katera ekipa se bo uvrstila med štiri na svetu, bodo tako odločale dvojice.

V prvem obračunu je Gojo presenetil domačina Lorenza Sonega in ga premagal s 7:6 (2), 2:6, 6:2. Gojo, šele 279. igralec lestvice ATP, je na začetku dvoboja z 250 mest bolje uvrščenim tekmecem zaostajal z 1:4 v uvodnem nizu, potem še 3:5, a je poskrbel za preobrat. V drugem je bil favorizirani Italijan prepričljiv, v tretjem pa je spet zaigral zelo nervozno. Po zaostanku z 1:4 je še prišel do 2:5, a je mladi Splitčan nato že takoj v naslednji igri izkoristil priložnost za največjo zmago v karieri.

Drugi dvoboj je potekal med najboljšim Italijanom, desetim z lestvice ATP Sinnerjem, ter 30. Marinom Čilićem. Bolje ga je začel slednji, dobil prvi niz s 6:3 in ko je po vodstvu v drugem kazalo na predčasno zmago Hrvaške, je Sinner poskrbel za preobrat in niz dobil s 7:6. v tretjem pa je po izenačenju na 1:1 Hrvat močno popustil in Italijani so se rešili.