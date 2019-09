Osaka zanesljivo v tretji krog Osake

Na teniškem turnirju WTA v Osaki so si tretji krog zanesljivo zagotovile prva, četrta, peta in deveta nosilka, domačinka Naomi Osaka, Nemka Angelique Kerber, Američanka Madison Keys in Belgijka Elise Mertens. Teniške igralke se merijo še na turnirjih v Seulu in Guangzhouju, teniški igralci pa v Metzu.