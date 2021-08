Juvanova uspešno prek ovire OP ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnja dva tedna bodo na svoj račun prišli ljubitelji tenisa, začel se je OP ZDA, zadnji letošnji turnir za grand slam. Že prvi dan je uspešno nastopila Kaja Juvan, na delu pa bo še Tamara Zidanšek. Uspešno se je po poškodbi predstavila Romunka Simona Halep, nekdanja prva igralka sveta. 12. nosilka je bila s 6:4 in 7:6 (3) boljša od Italijanke Camile Giorgi.

Zmagovalka Pariza 2018 in Wimbledona 2019 Halepova je letos zaradi poškodbe stegenske mišice izpustila oba omenjena turnirja.

Zelo zanimiv je bil tudi dvoboj finalistk turnirja iz leta 2017, Američanka Sloane Stephens je še enkrat ugnala rojakinjo Madison Keys, dvoboj je tokrat odločil "tie break" tretjega niza. Drugi krog si je že zagotovila tudi deveta nosilka Španka Garbine Muguruza.

Kot prva od Slovenk je nastopila Kaja Juvan in zanesljivo opravila s prvo oviro. Britanko Heather Watson je premagala s 6:1, 6:4.

Tamara Zidanšek se bo v prvem kolu pomerila z Američanko Bernardo Pero (85. WTA). Oba dosedanja dvoboja je dobila Američanka, enega tudi letos na pesku v Rimu. "Proti njej sem igrala na Kitajskem in v Rimu. Prvega dvoboja se niti ne spomnim, v italijanski prestolnici pa nisem bila najbolje pripravljena. Vem, kako igra in kaj lahko pričakujem. Mi smo pripravljeni, pripravljena je tudi taktika. Morda je malce drugače le to, ker igra z levo roko," je o tekmici dejala Zidanškova.

Naomi Osaka, tretja nosilka turnirja, bo igrala proti Čehinji Mariji Buozakovi.